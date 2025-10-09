Marmara'da lodos: Yola çıkacaklar dikkat! Bazı seferler iptal edildi

Şiddetli rüzgar nedeniyle bugün Marmara'da yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün altı seferi fırtına nedeniyle yapılamayacak.



BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:



"Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)



Saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



Saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)



Saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)"