Marmara'da lodos: Yola çıkacaklar dikkat! Bazı seferler iptal edildi

Marmara'da lodos bugün de etkisini sürdürüyor. Zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle, bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Marmara Denizi'nde etkili oluyor. Rüzgar zaman zaman etkisini artırıyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bugün Marmara'da yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin () bugün altı seferi nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

"Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

Saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

Saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)"

