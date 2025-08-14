Marmara'da müsilaj alarmı: 55 tesis kapatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ni müsilaj tehdidinden arındırma ve ekolojik dengesini korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

2021 yılında ortaya çıkan müsilajın ardından 6 Haziran 2021'de Bakanlık koordinasyonuyla 22 Maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı açıklanmıştı. Eylem planının en önemli maddesini ise Müsilaj Bilim Kurulu üyelerinin de işaret ettiği atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan azot ve fosfor yükünü azaltmak oluşturuyordu. Bu kapsamda eylem planında, bölgede bulunan atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürme zorunluluğu yer aldı.

SÜRE DOLDU, İLERİ ARITMA TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRİLMEDİ

Eylem planı kapsamında Marmara Denizi Havzası'ndaki belediyelerin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kurmaları için verilen süre 15 Haziran 2025'te sona erdi. Ancak gelinen noktada tesislerin dönüşümü, kapasite artışı ve revizyonuna yönelik Bakanlığa sunulan 169 iş planından sadece 42'si tamamlandı. 2021 yılında Marmara Bölgesi'nde yüzde 51 olan ileri biyolojik atık su arıtma oranı sadece yüzde 0.7'lik artışla yüzde 51,7'e yükseldi.

