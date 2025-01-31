Marmara'da müsilaj artabilir
Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumu giderek daha sık görülmeye başlandı. Uzmanlar, bu durumun önüne geçilmesi için denize giren atık miktarının azaltılması gerektiğini söyledi.
Marmara Denizi'nde müsilaj görülme sıklığı artabilir.
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Marmara Denizi'nde 2007'de başlayıp 2008'de devam eden ve 2009'da bilimsel olarak sürdüğü halde görünen etkisinin az olduğu bir müsilaj sürecinin yaşandığını belirtti.
Söz konusu yıllardaki müsilajın 2021'deki masif kütle halinde görülen müsilaja en çok benzeyen oluşum olduğunu bildiren Gazioğlu, 2025'in, müsilaj bakımından yoğun bir yıl olacağına dair çok fazla verileri olduğunu ifade etti.
Gazioğlu, "Özellikle Güney Marmara'da bunu bekliyorduk ama tüm Marmara'ya yayılması, Kuzey Marmara'ya gelmesi biraz şaşırtıcı oldu. Bu, belli frekanslarla bunun sık yaşanabileceğini gösteriyor. Umarız ve dileriz ki bir önceki 2021 hadisesi gibi bu bir yıllık bir süreç olsun ve yapı çok fazla kendisini geliştiremeden bitsin." dedi.
"DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKEN UNSURLAR VAR"
Müsilajın görülme sıklığının artabileceği tespitini paylaşan Gazioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu şartlar devam ettiği sürece biz bunu sıklıkla göreceğimizi düşünüyoruz. Bu sene belki çok kısa bir süreç içinde hayatımıza girecek, çıkacak ama seneye bunu yaşamamamız için ortamda değiştirmemiz gereken unsurlar var.
Bunlar nedir? İklim değişikliği, atmosferdeki ısınma, deniz suyunun soğuyamaması, denizlerdeki durgunluk çok kolay değiştirilemeyecek olaylar ama denize giren atık miktarını azaltabiliriz. Durağan koy, körfezlerde tedbirlerimizi almamız gerekiyor."
"FRENE BASTIK AMA ARABA HALA GİDİYOR"
Marmara Denizi'nde 2021'deki müsilaj oluşumunun evre evre meydana geldiğini, genç ve yaşlı müsilaj yapılarının birlikte deniz yüzeyinde görülebildiğini aktaran Gazioğlu, bu yıl ise genç ve çok fazla kalıcı olmadan sistemden yok olan bir müsilajla karşı karşıya olunduğu bilgisini verdi.
Gazioğlu, "Sonuçta müsilaj hadisesi yaşanıyor, dipte çok yoğun olarak yaşanıyor ama görseli yüzeye verince zaten herkes alarma geçiyor. Oysa yaklaşık 2-3 aydır özellikle Marmara'nın güneyinde, dipte çok yoğun müsilaj olduğunu biliyoruz. Bir önceki (2007-2009 arasındaki) hadiseden 2021'e kadar geçen süreden daha kısa bir zamanda yeni bir müsilaj hadisesi ile karşılaştık. Demek ki arabanın frenine bastık ama araba hala gidiyor yani frene daha sert basmamız gereken hususlar var sistemde." diye konuştu.
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