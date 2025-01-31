Marmara'da müsilaj artabilir

Marmara Denizi'nde müsilaj görülme sıklığı artabilir.



İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Marmara Denizi'nde 2007'de başlayıp 2008'de devam eden ve 2009'da bilimsel olarak sürdüğü halde görünen etkisinin az olduğu bir müsilaj sürecinin yaşandığını belirtti.



Söz konusu yıllardaki müsilajın 2021'deki masif kütle halinde görülen müsilaja en çok benzeyen oluşum olduğunu bildiren Gazioğlu, 2025'in, müsilaj bakımından yoğun bir yıl olacağına dair çok fazla verileri olduğunu ifade etti.



Gazioğlu, "Özellikle Güney Marmara'da bunu bekliyorduk ama tüm Marmara'ya yayılması, Kuzey Marmara'ya gelmesi biraz şaşırtıcı oldu. Bu, belli frekanslarla bunun sık yaşanabileceğini gösteriyor. Umarız ve dileriz ki bir önceki 2021 hadisesi gibi bu bir yıllık bir süreç olsun ve yapı çok fazla kendisini geliştiremeden bitsin." dedi.



"DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKEN UNSURLAR VAR"



Müsilajın görülme sıklığının artabileceği tespitini paylaşan Gazioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu şartlar devam ettiği sürece biz bunu sıklıkla göreceğimizi düşünüyoruz. Bu sene belki çok kısa bir süreç içinde hayatımıza girecek, çıkacak ama seneye bunu yaşamamamız için ortamda değiştirmemiz gereken unsurlar var.

Bunlar nedir? İklim değişikliği, atmosferdeki ısınma, deniz suyunun soğuyamaması, denizlerdeki durgunluk çok kolay değiştirilemeyecek olaylar ama denize giren atık miktarını azaltabiliriz. Durağan koy, körfezlerde tedbirlerimizi almamız gerekiyor."

