Marmara'da Panik. Feribot iskeleye çarptı.
07.09.2026 01:36
DHA
İstanbul-Mudanya seferini yapan feribot yanaşma sırasında iskeleye çarptı. Yolcular arasında büyük panik yaşandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bursa Mudanya İskelesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait feribot, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle feribotun ön kısmında hasar meydana geldi. Yolcular büyük panik yaşarken, yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.