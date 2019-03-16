Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Sıcaklığın 2 ile 4 derece artacağı bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Marmara'da sıcaklık artacak
Anadolu AjansıTürkiye
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor.