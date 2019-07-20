Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esmesi öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40