Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.



Sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esmesi öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa: Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40