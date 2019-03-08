Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin batısında yer yer sis ve pus beklenirken hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak.

Rüzgarın bölgede güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.