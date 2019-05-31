Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken bölgede sıcaklık, mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Bölgede rüzgarın kuzeybatı, zamanla doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Marmara'da sıcaklık artıyor
Anadolu AjansıTürkiye
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu hava hakim olacak.