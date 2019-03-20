Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgenin, kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.