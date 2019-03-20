Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgenin, kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Marmara'da sıcaklık yükseliyor
Anadolu AjansıTürkiye
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.