Marmara'da sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak

Hava sıcaklığının Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesinde sıcaklıkların 40 dereceyi bulması bekleniyor.

Marmara'da sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 17°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

Marmara'da sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak - 1

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Marmara'da sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak - 2

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun çok bulutlu, Artvin, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Marmara'da sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak - 3

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 37°C
Az bulutlu

VAN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...