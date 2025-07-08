Marmara'da sıcaklıklar 40 dereceye dayanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR 17°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



EDİRNE 20°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA 24°C, 42°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



KONYA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



NEVŞEHİR 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



DÜZCE 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık



SİNOP 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun çok bulutlu, Artvin, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA 17°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu



ARTVİN 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 19°C, 37°C

Az bulutlu



VAN 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık



MARDİN 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık