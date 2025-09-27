Marmara'da fırtına: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara bölgesi için yapılan fırtına uyarısı deniz seferlerinde aksamalara neden oluyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bugün ve yarın yapılacak bazı seferleri iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre;

08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),

12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ

İDO'dan yapılan açıklamada da bugün yapılacak,

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,

08:30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa,

08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy,

09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

10:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,

12:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma,

15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy,

16:00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı,

19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri ve yarın yapılacak olan 08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiği duyuruldu.