Marmara’da tsunami hazırlığı: “Olası Marmara depremi için istasyonlar kuruldu”

Türkiye bugün 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yitirdiği canları anıyor. Depremin vurduğu bölgedeki yaraları sarma seferberliği sürerken, bir yandan da olası Marmara depremi bekleniyor. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, tarihsel depremlerin Marmara’da tsunami oluşturduğunu belirterek, beklenen büyük depremde de tsunami olacağı öngörüsüyle çalışmalar yapıldığını söyledi.

Marmara’da tsunami hazırlığı: “Olası Marmara depremi için istasyonlar kuruldu”
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Marmara için deprem tekrarlama aralığı doldu: “Sadece İstanbul’da 70-80 bin yapının çökmesi bekleniyor”

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin birinci yılı nedeniyle, bilim insanları ’da bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı.

Düzenlenen bilgilendirme toplantılarına, AFAD ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar’ın yanı sıra; üniversitelerden deprem bilimi, jeoloji, yapı bilimi gibi alanlardan akademisyenler katıldı.

“KIYILARDA TSUNAMİ GÖZLEM İSTASYONLARIMIZ VAR”

Prof. Dr. Orhan Tatar, olası Marmara depremi konusunda AFAD tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

Hemen hemen bütün bilim insanlarının, 'da bir depremin yaşanmasını olası gördüğünü belirten Tatar, bu depreme hazırlanmamın gerekliğine vurgu yaptı.

Marmara kıyılarında bir tsunami riskinin de bulunduğunu söyleyen Tatar, “Tarihsel depremlere baktığımızda bu depremlerin tsunami oluşturduğunu biliyoruz. Bu anlamda Marmara içerisinde olacak bir depremde de tsunami olacağını öngörerek çalışmalar yapılıyor. Marmara ve diğer kıyılarda tsunami gözlem istasyonlarımız var. Bu önemli bir çalışma. Çok fazla çalışma var ama bunları daha da artırtmamız gerekir.” dedi.

Marmara’da tsunami hazırlığı: “Olası Marmara depremi için istasyonlar kuruldu” - 1

AFAD’DA HEDEF 100 BİN KURTARMA PERSONELİ

Tatar, AFAD’ın önemli çalışmalarından birinin de 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde arama kurtarma personeli sayısını 100 bine çıkarmak olduğunu söyledi.

Tatar, şöyle devam etti:

“Bu önemli bir hedef. Şu an AFAD’ın kendi bünyesinde 2 bin 300 civarında arama kurtarma personeli var. Bu rakam yakın zamanda 3 bin daha eklendiğinde 4 bin 500, 5 bin civarına çıkacak. Bu önemli ama bizim muhakkak sivil toplum kuruluşlarımızın, devletin kamu kurumlarının bünyesinde de ‘hazır kıta’ diyebileceğimiz arama kurtarma ekiplerinin de yetiştirilmesi, ekipman ve donanımlarının hazır hale getirilmesi büyük önem taşıyor.”

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