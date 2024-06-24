Marmara’da zehirli balık: İlk görüşte mezgit zannetti, temas edince sol tarafı uyuştu

Yalova’da tekneyle Marmara Denizi’ne açılan amatör balıkçı Burak Ulusoy, ilk görüşte mezgit balığı sandığı zehirli trakonya balığına temas edince hastanelik oldu. Önce parmağı daha sonra vücudunun sol tarafı uyuşan Ulusoy, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Marmara’da zehirli balık: İlk görüşte mezgit zannetti, temas edince sol tarafı uyuştu

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’da amatör balıkçılık yapan Burak Ulusoy, oltasına takılan zehirli trakonya balığına temas ettiği için hastanede tedavi edildi.

Dereağzı mevkisinden arkadaşları ile tekneyle Marmara Denizi’ne açılan 31 yaşındaki Ulusoy, oltasına takılan trakonya balığının dikeni parmağına batınca fenalaştı.

Önce parmağı, daha sonra vücudunun sol tarafı uyuşan Ulusoy, arkadaşları tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. İğne yapılması ve serum verilmesiyle kendine gelebilen Ulusoy, daha sonra taburcu edildi.

Burak Ulusoy, gazetecilere, yıllardır denize girdiğini, tuttuğunu ancak ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Marmara’da zehirli balık: İlk görüşte mezgit zannetti, temas edince sol tarafı uyuştu - 1

Trakonya balığını daha önce hiç görmediğini belirten Ulusoy, şöyle devam etti:

“Balığın zehirli olmasından şüphelendim. Aslında ona temas etmedim, teknenin içine düştü. Ben onu almak için eğildiğim sırada parmağımı soktu. Müthiş bir acı yaşadım, tarif edece kelime bulamıyorum. Sol tarafım komple uyuşmaya başladı. Hastaneye giderken daha da kötüleşmeye başladım, mide bulantısı filan oldu. Hastaneye gittik serum bağladılar, alerjik iğne yaptılar.”

Marmara’da zehirli balık: İlk görüşte mezgit zannetti, temas edince sol tarafı uyuştu - 2

“TEKNE SAHİPLERİNİN KESİNLİKLE AMONYAK BULUNDURMASI GEREKİYOR”

Ulusoy, ilk gördüğünde balığı mezgit zannettiğini anlattı.

Trakonya’nın başının üstünde, vücudunun yanlarında pek görünmeyen iğnelerinin bulunduğunu dile getiren Ulusoy, direkt sinirlere etki ettiği için sakat bırakabilen hatta öldürebilen bu balığa temas edenlerin hemen en yakın hastaneye gitmesi gerektiğini vurguladı.

Toplumda trakonya balığının yol açabileceği tehlikelerin pek bilinmediğini kaydeden Ulusoy, şöyle konuştu:

“Denizde bu , genelde ağa gelirmiş ve kumun altında oluyormuş. Bunu başıma gelen olaydan sonra benden yaşlı balıkçı ağabeylerimle sohbetim esnasında öğrendim. İnsanlar kumda yürürken, denize girme esnasında ayaklarına veya vücuduna batma, onların sokması şeklinde bu olay yaşanıyor veya bizim gibi amatör balıkçılar, balığı bilmeyerek ona temas etmeleri halinde bu durumu yaşatıyor. Tekne sahiplerinin kesinlikle amonyak bulundurması gerekiyor. Çünkü denizden çıkmanızın belirli bir süresi var. Acil olarak müdahale edilmesi gerekiyor. Denizden gelene kadar en azından amonyakla müdahale edilmesi gerekiyor. Bunları öğrendim. Başıma böyle bir olay geldi. Tecrübe edindik, öğrenmiş olduk. Hastaneye gittiğimde acilde açıkçası çalışanlar şaşırdı. Onlar da bu durumu çok sık yaşamıyorlarmış.”

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