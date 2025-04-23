Marmara'daki deprem sonrası AFAD'tan vatandaşlara uyarı

Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde vatandaşları sokağa döktü. AFAD, vatandaşları riskli binalara girilmemesi konusunda uyardı.

Marmara'daki deprem sonrası AFAD'tan vatandaşlara uyarı
Marmara'daki depremin ardından Okan Tüysüz'den ilk açıklama

Marmara'daki depremin ardından Okan Tüysüz'den ilk açıklama

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Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından , vatandaşları uyardı.

AFAD, depremin ardından riskli binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Haberlerşmelerin kısa mesaj servisi (SMS) ve veri tabanlı mesajlaşma yazılımlarının kullanılması dile getirildi.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLER SALLANDI

Marmara Denizi'nde saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da şiddetli şekilde hissedildi.

Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve İzmir'de vatandaşlar sokaklara döküldü.

KANDİLLİ - SON DEPREMLER LİSTESİ

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