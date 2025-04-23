Marmara'daki deprem sonrası AFAD'tan vatandaşlara uyarı
Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde vatandaşları sokağa döktü. AFAD, vatandaşları riskli binalara girilmemesi konusunda uyardı.
Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, vatandaşları uyardı.
AFAD, depremin ardından riskli binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.
Haberlerşmelerin kısa mesaj servisi (SMS) ve veri tabanlı mesajlaşma yazılımlarının kullanılması dile getirildi.
İSTANBUL VE ÇEVRE İLLER SALLANDI
Marmara Denizi'nde saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da şiddetli şekilde hissedildi.
Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve İzmir'de vatandaşlar sokaklara döküldü.
KANDİLLİ - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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