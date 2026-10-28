Marmara'daki gemi kazası: 56 gün sonra bir erkek cesedine ulaşıldı

Marmara Denizi 'nde 2 Eylül 2026 tarihinde M/T ALSU ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemilerin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 10 kişilik mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin batmasıyla sonuçlanan kazanın ardından bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Başsavcılık, bulunan cansız bedenin bir erkeğe ait olduğunu ancak kimliğinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebat üyelerinden birine ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapılacağı kaydedildi.

Ölü muayene işleminin ardından cansız bedenin kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği belirtildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

DAHA ÖNCE GEMİNİN KAPTANI BULUNMUŞTU

Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 14 Eylül'de, çarpışma noktasından yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir erkek cesedine ulaşılmıştı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeler sonucunda cesedin, batan geminin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu 15 Eylül'de belirlenmişti.

Kaptanın bulunmasının ardından gemideki diğer dokuz mürettebat için arama çalışmaları sürdürülmüştü.

GEMİ 720 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Kaza, 2 Eylül'de saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarında meydana gelmişti.

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden M/T ALSU adlı tanker ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisi çarpışmıştı.

Çarpışmanın ardından 10 kişilik mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu batmış, gemideki denizcilerden haber alınamamıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Akın kurtarma gemisinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda batığın yeri 4 Eylül'de, denizin yaklaşık 720 metre derinliğinde tespit edilmişti.

İKİ KAPTAN TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ALSU gemisinin birinci kaptanı Ahmet Erarslan ile üçüncü kaptanı Murat Evciman, 3 Eylül'de tutuklanmıştı.

Hazırlanan ön bilirkişi raporunda, birinci kaptanın seyir güvenliğine ilişkin gözetim ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği, üçüncü kaptanın ise çarpışmayı önlemek için gerekli tedbirleri zamanında almadığı değerlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında dört şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.