Marmara'daki son depremler ne anlama geliyor? Okan Tüysüz, Orta Marmara Çukurluğu'na dikkat çekti

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 13.33'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9,9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremi hissedenler, sosyal medyada paylaşım yaptı. Hafif şiddetteki deprem, herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında 2 Ekim günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, bir sarsıntı daha yaşanması gözleri bir kez daha bu bölgeye çevirdi.



Marmara Denizi'nde 2 Ekim günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul olmak üzere çevredeki şehirlerde panik yaşanmasına neden oldu.

"DEPREMLER ORTA MARMARA ÇUKURLUĞU'NDA YOĞUNLAŞTI" Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından bu iki depreme ilişkin bir paylaşım yaptı. Son günlerde Marmara Denizi'nde yaşanan depremlerin dağılımını gösteren bir harita paylaşan Tüysüz, sarsıntıların Orta Marmara Çukurluğu'nda yoğunlaştığına işaret etti.

Prof. Dr. Okan Tüysüz paylaştığı harita ile Marmara'daki depremlerin dağılımlarına dikkat çekti.

"ÇOK SAYIDA KISA FAY VAR" Orta Marmara Çukurluğu'nun, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde, fayların etkinliği sonucu meydana geldiğini anlatan Okan Tüysüz, çukurluk kenarlarında çok sayıda kısa fay bulunduğunu anlattı. Prof. Dr. Tüysüz, 2 Ekim'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile bugün meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremin bu faylar tarafından oluşturulmuş olabileceğini söyledi.

Parklarda sabahlayan İstanbullular, artçıların azalmasıyla evlerine geri dönmüştü.

23 NİSAN'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU Marmara Denizi'nde 23 Nisan günü 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İstanbul'da panik yaratan depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmişti.



Silivri açıklarındaki depremde İstanbul'da en şiddetli sarsıntının Beylikdüzü ilçesinde yaşandığı belirtilmişti.

MATAM RAPORU'NDA ORTA MARMARA ÇUKURU'NA DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Grubu depremin ardından bir rapor hazırlamıştı. Yapılan hesaplamalarda, 1766'dan bu yana biriken sismik gerilimin yaklaşık yüzde 12'sinin 23 Nisan'daki depremle boşaldığı değerlendirilmişti. Kumburgaz Fayı'na ilişkin analizlerde, 1766'dan bu yana bölgede biriken 3,7 metrelik atımın yalnızca 0,3 metresinin bu depremle boşaldığına vurgu yapılmıştı. Ön raporda, ana şok ve artçıların dağılımının fay düzleminde dar bir alanla sınırlı kaldığı, buna karşılık gerilmenin Orta Marmara Çukuru yönünde yoğunlaştığı tespitine yer verilmişti.