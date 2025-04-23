Marmara'daki şiddetli depremin ardından Okan Tüysüz'den ilk yorum: Yeni deprem tehlikesi var mı?

"SİLİVRİ ÖNCÜYMÜŞ"

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Marmara'daki birçok şehirde hissedildi, vatandaşlar sokağa döküldü.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından NTV yayınına katıldı.

Okan Tüysüz, şunları söyledi:

"Az önce Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu, bir öncüymüş.

İzlemek gerekiyor. Daha küçük depremler olursa artçı olabilir.

Şu aşamada çok net bir şey söylenemez. Dikkatli olmak gerekiyor.

Bu büyüklükteki bir depremin daha büyüğünü tetikleme olasılığı zayıf.

Bu depremin arkasından 5'lik bir deprem beklenebilir. 4'lük bir öncüyle başladı, 6 ile devam etti. Arkasından 5 ve daha küçük depremler olası."