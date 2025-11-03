Marmara'da makine arızası: İki kişi kurtarıldı
Marmara Denizi'nde Sedef Adası açıklarında sürüklenen tekne Büyükada'ya yanaştırıldı.
Marmara Denizi'nde sürüklenen ve içinde iki kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sedef Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde iki kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, Büyükada'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
