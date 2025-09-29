Marmara'da tren feribot seferleri sürüyor

Marmara Denizi'nde 9 Mayıs günü hizmete alınan Bandırma-Tekirdağ Tren Feribotu Hattı'nda seferler sürüyor.

Hat, Van Gölü'nden sonra ülkenin ikinci tren feribot hattı olma özelliğini taşıyor.

Hattın hizmete alınmasından önce, tren ile yük taşımacılığında iki kıta arasındaki deniz geçişi için yalnızca Marmaray hattı kullanılıyordu.

Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı'nın açılmasıyla bu sayı ikiye yükseldi.

37 VAGON TAŞIMA KAPASİTESİ VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hattın Marmaray'a göre dokuz kat daha fazla yük taşıma imkanı olduğunu söyledi.

"Marmaray hattından parlayıcı, patlayıcı maddeler ve açık yüklerin geçişine izin verilmemekle birlikte, sadece bakım aralığında 2-3 saatlik zaman diliminde sınırlı yük treni geçişi yapılabiliyor." diyen Uraloğlu, 37 vagon taşıma kapasitesi olan hattın 7 gün 24 saat hizmet vereceğini anlattı.

Bakan Uraloğlu, Marmara Denizi üzerinden demir yolu-deniz yolu entegrasyonu sağlayan feribot bağlantısıyla kesintisiz, verimli ve çevreci bir lojistik akışının mümkün hale geleceğine işaret ederek, böylece Türkiye'nin uluslararası taşımacılıktaki konumunun güçleneceğini vurguladı.