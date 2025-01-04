Marmaraereğlisi’nde 12 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında A.K. isimli kişiyi GBT kontrolüne tabi tuttu.

Yapılan incelemede, A.K.’nin 8 adet basit yaralama, 2 adet hükümlü ve tutuklunun kaçması, 2 adet hırsızlık başta olmak üzere toplam 20 ayrı suç kaydı olduğu ve 12 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Adli mercilere sevk edilen A.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.