Marmaraereğlisi'ne tatilci akını: 450 ton çöp toplandı

Tekirdağ'ın İstanbul'a sınır, Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmaraereğlisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip ilçenin nüfusu bazı günler 500 bine ulaştı. İlçede yazlık konutlar, oteller, pansiyonlar dolarken, günü birlik gelenlerle birlikte ilçe en kalabalık bayramlarından birini yaşadı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, ilçenin 37 kilometrelik sahilinin denize sıfır 30 kilometrelik bölümünde tatilcilerin rahatlıkla denize girdiğini söyledi. Tespitlerine göre ilçeye gelen tatilcilerin sayısının 450-500 bin civarında olduğunu belirten Bozkurter,

"Biz İstanbul'a sınır ilçe olması nedeniyle ve denize yaklaşık 37-38 kilometre sahil şeridimizin olması hasebiyle tatilcilerin en uğrak yerinin bizim ilçemiz olacağını biliyorduk. Bununla ilgili biz bayramdan evvel tüm marketleri, tüm fırıncı esnaflarını, tüm su satan esnafımızı dolaştık ve burada temel gıdada bir kıtlık olmaması için, insanlarımızın mağduriyet görmemeleri için onlarla yaptığımız toplantılarla onlar önlemlerini aldılar. Halkımıza gerekli hizmeti verdiler, bir mağduriyet yaşanmadı. Biz bu esnada yaklaşık olarak 450 ton çöp aldık. Jandarmamızla, polisimizle beraber el ele vererek kamunun tüm kuruluşları, buradaki asayişi nasıl minimum seviyede tutarız, insanlarımız nasıl sorunsuz, sıkıntısız bir tatil geçirir, bunun hesabını yaptık. Şu ana kadar aldığımız bilgilere göre bölgemizde büyük bir trafik kazası yaşanmadı. Bölgemizde bir boğulan olmadı, bir ölüm vakası olmadı. Marmaraerelisi'nde bayram şu anda keyifli gidiyor" diye konuştu.



Başkan Bozkurter, tatilcilerden sahilleri temiz kullanmalarını isteyerek, "Bu bölgeye gelirken istirham ediyorum denizimizi temiz kullanalım. Sahillerimizi temiz kullanalım. Yola çıkacak vatandaşlarımız kemerini taksın. Alkollü araç sürmesinler. Yolun sonu bayram olsun diyorum" dedi.



'EKMEK ÜRETİMİNİ DÖRT KAT ARTIRDIK'



Marmaraereğlisi ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Uğur Kaya, kış aylarındaki üretiminden şuan 3 kat fazla ekmek üretimi yaptıklarını söyledi. Kaya, "Bu yoğunluğu bekliyorduk. Geçen sene de bayram tatili 9 günlük bir süreçte oluştu ve biz geçen seneden hazırlıklıydık diyelim. Bölgedeki esnafımızla zaten bu konuda irtibat halindeydik, yoğunluğumuzu karşıladığımızı düşünüyoruz fırıncı esnaf olarak. Kış ile bayram tatilindeki oranımız yaklaşık 4 katı ve 4 katı fazla bir üretim yaptık" dedi.



İlçede balık restoranı işleten Sermettin Şengüllü, kalabalık beklediklerini ancak bu kadar tahmin etmediklerini belirterek, "Bekliyorduk ancak bu kadar değil. Kalabalıktı yoğundu, işlerimizde güzel oldu" dedi.