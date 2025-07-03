Marmara'nın altındaki sessiz tehlike: "Gerilim arttı, büyük deprem yaklaştı"

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 24 saatte 3 deprem meydana geldi. Önceki günkü 3,9 ve 4,2'lik depremlerin ardından dün de 4,3 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi.



Deprem İstanbul ve Yalova'dan da hissedilirken olası büyük Marmara depremi yine gündeme geldi.



Depremlerin meydana geldiği Şahinyurdu bölgesinin, büyük ve yıkıcı bir deprem üretme potansiyeline sahip olmadığını söyleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, "6 Şubat'ın izleri daha silinmemişken vatandaşlarda bu durum hassasiyet oluşturuyor. İki gündür yaşadığımız depremler, insanların hissettiğine bakılırsa 3 tane deprem yaşadık diyebiliriz." dedi.



Temmuz'un 1'inde toplam 8 adet deprem meydana geldiğini dile getiren Yıldız, 2 Temmuz tarihinde de yine akşam saatlerine kadar toplam 6 adet, toplamda 14 deprem meydana geliyor. Depremlerin hangi noktada oluştuğu bizim için önemli." diye konuştu.



Depremin olduğu bölgenin Gemlik Şahinyurdu bölgesinde ve dar bir bölgede yoğunlaştığını, eğim atımlarının normal faylar üzerinde gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Yıldız, "Bakarsak çok büyük, yıkıcı depremler üretebilme potansiyeli olmayan bir bölge. Ancak bu depremlerin devamı gelebilir." dedi.



"BÜYÜK MARMARA DEPREMİ HER AN OLABİLİR"



Yıldız, "Bizi korkutan büyük Marmara depremi. 17 Ağustos Gölcük depreminden sonra artık daha batıda, Marmara'da bir deprem bekleniyor. Yine 1065 yılında Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kolu olan Geyve, Mekece, İznik Gölü'nün güneyinden ve Gemlik merkezinden batıya doğru devam eden bir orta kolu var. Burada oluşabilecek bir deprem. Yakın tarihte 1065 yılında bir deprem gerçekleşiyor. Tekrarlama periyodu bin yıl. Özetle her an olabilir." değerlendirmesinde bulundu.



"BÖLGEMİZ TETİKLENİYOR"



1855 yılındaki Bursa depremini de hatırlatan Yıldız, "Bursa'yı yine etkileyebilecek olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu var. Burada da hepimizin yakından bildiği 1855 depremleri var. 41 gün ara ile depremler oluyor, ciddi yıkımlara sebebiyet veriyor. Bu 3 fayda da oluşabilecek depremler, bölgemizi etkilemekte. Sadece Bursa olarak değil, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir'i, Çanakkale'yi dahil edebilirsiniz." dedi.



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"HİDROJEOTERMAL KÖKENLİ"



Gemlik depremlerinin olduğu bölgede termal su yatağı olduğuna dikkat çeken Yıldız, depremin hidrojeotermal kökenli olduğunu dile getirdi.



Gemlik merkezde sıcak su çıkışları olduğundan bahseden Yıldız, "Bu suların son bir ayda sıcaklıkları göz önünde bulundurulsa gerilmenin daha arttığını, büyük depremin biraz daha yaklaştığını, bu gerilmenin iki gündür yaşadığımız depremleri tetiklediğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

