Marmara’nın batısı için ‘yüksek sıcaklık’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batısı için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Bölgede sıcaklıkların, hafta başına kadar mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Haberler - DHA 20.07.2022 - 17:42

Marmara’nın batısı için ‘yüksek sıcaklık’ uyarısı

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, halen Bölgesi genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artacağı aktarıldı.

Hafta başına kadar bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın batısında Hayrabolu, Malkara, Muratlı) mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında; Edirne'de 36-37, Kırklareli'de 33-34 ve Tekirdağ'ın batısı (Hayrabolu, Malkara, Muratlı) 34-35 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAK ÇARPMASINA KARŞI UYARI

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11.00 ile 16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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