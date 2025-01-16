Marmara'nın kabusu geri döndü: Sahillerde müsilaja benzeyen görüntüler...

Benzer bir görüntü de Adalar açıklarında kaydedildi. Deniz yüzeyinde beyaz bir tabaka olduğu görüldü.



Müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'nde çok etkili olmuştu.



ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI



İstanbul'un sahillerinde de yoğun olarak görülen deniz salyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince başlatılan "müsilaj temizliği seferberliği" çalışmaları sonucunda etkisini yitirmişti.