Marmara'nın kabusu geri döndü: Sahillerde müsilaja benzeyen görüntüler...
Marmara Denizi’nde 2021 yılında görülen müsilaj, yeniden kendini göstermeye başladı. İstanbul Kadıköy'de deniz yüzeyinde müsilaja benzer kirlilik görüldü.
Marmara Denizi’nde müsilaj etkisini artırmaya başladı.Tekirdağ ve Kocaeli’de görülen müsilaj, İstanbul sahillerine ulaştı.
Bostancı Sahili'nin iskele tarafında dikkati çeken kirlilik, çevre sakinlerince de fark edildi.
Benzer bir görüntü de Adalar açıklarında kaydedildi. Deniz yüzeyinde beyaz bir tabaka olduğu görüldü.
Müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'nde çok etkili olmuştu.
ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI
İstanbul'un sahillerinde de yoğun olarak görülen deniz salyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince başlatılan "müsilaj temizliği seferberliği" çalışmaları sonucunda etkisini yitirmişti.
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