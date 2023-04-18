Marmara'nın umudu pina | Midye türü olan pina deniz suyundaki atıkları filtreleyebiliyor

NTV- Tuana Çiftçi

Akdeniz'in en büyük çift kabuklusu olarak bilinen "pina" müsilaj ile mücadele de büyük bir rol oynuyor.

Midye türünden bir canlı olan pina deniz suyundaki atıkları süzerek filtreliyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin yürüttüğü "Marmara'nın Umudu Pina" projesi ile "pina"ların korunması ve çoğalması hedefleniyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj çalışmalarında pinanın önemine dikkat çekti.

HAYATİ ÖNEME SAHİP

Pinanın Akdeniz havzasında yaşayan ve dünyada sadece Akdeniz'de bulunan endemik bir kabuklu olduğunu dile getiren Sarı, pinanın deniz suyunu filtre ederek beslenen bir canlı olduğunu ifade etti.

Sarı, pinaların yeterince tanınmadığını, bu nedenle denizlerin temizliği için hayati öneme sahip olduklarının bilinmediğini söyledi.

Turizm dolayısıyla kıyılarda ve plajlarda çok ciddi bir deniz çayırı tahribatının söz konusu olduğunu dile getiren Sarı, "Buralar pinaların yaşam alanı. Bu tahribatı durdurmamız gerekiyor. Öbür taraftan balıkçı faaliyetleri esnasında, demirleme sürecinde ve dalış aktivitelerinde pinalara zarar veriliyor." dedi.

YAŞAM ALANLARI YOK OLUYOR

Pinalar, 2016'da ortaya çıkan parazit nedeniyle Antalya Körfezi'nde yok oldu. Şu an ise tek yaşam alanlarının Marmara Denizi olduğu ifade ediliyor.

