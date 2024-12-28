Marmaray, Başkentray ve İZBAN 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
Yeni yılın ilk günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ile bazı metro hatları ücretsiz olacak.
Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz kullanılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem tattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
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