Marmaray, Başkentray ve İZBAN 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

Yeni yılın ilk günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ile bazı metro hatları ücretsiz olacak.

Marmaray, Başkentray ve İZBAN 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz kullanılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü vatandaşlar, Başkentray, , İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem tattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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