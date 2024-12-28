Marmaray, Başkentray ve İZBAN 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz kullanılacak.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem tattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.