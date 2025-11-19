Marmaray durağında raylara atlayan kişi öldü

Marmaray'ın Küçükçekmece durağında bir erkek henüz bilinmeyen bir nedenle tren geldiği sırada raylara atladı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler güvenlik önlemi alarak raylarda inceleme yaptı.



İntihar nedeniyle Gebze yönüne bir süre seferler aksadı.



Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, seferler normale döndü.