Marmaray'da eski sevgili dehşetinde mütalaa açıklandı: Araya başkaları girdiği için öldürememiş

BAŞKA KİŞİLER ARAYA GİRDİĞİ İÇİN ÖLDÜREMEMİŞ



Duruşmada tüm delillerin incelendiği ve ifadelerin alındığına kanaat getiren mahkeme heyeti, savcının mütalaasını açıklamasını istedi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanık Aktay ile müşteki Karaderili'nin eski arkadaş olduklarını, yaklaşık bir buçuk yıldır ayrı olduklarını ve müştekinin Göztepe Marmaray Tren İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek başladı. Olay gününün anlatıldığı mütalaada, sanığın yüzünü maskeyle kapatarak Karaderili'ye doğru gelip, üzerinde taşıdığı bıçağı önce müştekinin gövdesinin sol tarafına saplamaya çalıştığı, başarılı olamayınca sağ koltuk altına bıçağı sapladığı belirtildi. Müştekinin yüzünü korumak için cenin pozisyonu aldığı, şüphelinin bu kez müştekinin baş bölgesine isabet edecek şekilde birden çok kez bıçakla saldırıda bulunduğu anlatılan mütalaada, istasyonda bulunan özel güvenlik görevlileri ve vatandaşlar tarafından engellenmesi nedeniyle şüphelinin öldürme eylemini gerçekleştiremediği bildirildi.



Mütalaada, müştekinin Adli Tıp Kurumu doktor raporuna göre hayati tehlike geçirecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı ifade edildi. Sanığın önceden planlayarak eylemi gerçekleştirdiği ve araya giren kişilerin müdahalesi nedeniyle eylemini devam ettiremediğini değerlendiren Cumhuriyet Savcısı, sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunu vurguladı. Savcı mütalaasında sanık Aktay hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve 'Israrlı takip' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.