Marmara'ya tsunami uyarı sistemi kuruldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü'nün Kartal'da denize kurduğu gözlem istasyonları, deprem öncesi ve sonrası afetleri tespit ederek verileri Kandilli Rasathanesi'ne iletecek.



Kartal Belediyesi'nin desteklediği, Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan gözlem istasyonu, Kartal Dragos Su Sporları iskelesine kuruldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü tarafından kurulumu yapılan istasyon Kartal’da sismik hareketleri ve deniz s

VERİLER KANDİLLİ'YE GİDECEK

uyu seviyesinin sürekli olarak izlenmesini sağlayacak.



İstasyon tarafından toplanan veriler eş zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü’ne iletilecek.



İstasyon sayesinde deprem öncesi ve sonrasında oluşabilecek afetler tespit edilecek.

14 NOKTAYA KURULDU

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kandilli Rasathanesi ile ortak yürütülen projede Kartal’ın 14 noktasına deprem hareketlerini ölçebilmek için sismik noktalar kurulduğunu söyledi.

Gemlik depreminin yansımalarını ve Kartal’da ki zeminlere etkisini bir analiz halinde görmeye başladıklarına dikkat çeken Yüksel, "Burada kuracağımız istasyon ile Allah korusun deprem ve deprem sonrası oluşabilecek tsunami gibi bir afette denizin gelgit yaşaması, çekilmesi veya tsunamiye dönüşmesiyle alakalı bir uyarı sistemi” ifadelerini kullandı.

