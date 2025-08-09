Marmaray’da 1 saat arayla iki intihar vakası: Seferler tek hat üzerinden yapılıyor

İstanbul’da Marmaray hattında bu sabah iki ayrı intihar vakası meydana geldi. Raylara atlayan iki kişi yaşamını yitirdi. İlk olay Güzelyalı İstasyonu’nda, yaklaşık bir saat sonra ise ikinci olay Darıca İstasyonu’nda meydana geldi. Olayların ardından Marmaray seferleri geçici olarak durduruldu, hat kısmen tek yön üzerinden işletilmeye başlandı.

SEFERLERDE GECİKME YAŞANIYOR



Marmaray’dan yapılan açıklamada, "Marmaray Darıca İstasyonu’nda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır. Marmaray Güzelyalı İstasyonu’nda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı.