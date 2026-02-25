Marmaray'da Ramazan düzenlemesi. İftar için ek seferler konuldu
25.02.2026 17:32
Son Güncelleme: 25.02.2026 17:36
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Ulaştırma Bakanlığı, iftar saatlerinde yaşanan yoğunluğa çözüm olarak Marmaray'da ek seferler konulduğunu duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri koydu.
Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada ek sefer saatleri paylaşıldı.
Ek seferler ve saatleri şöyle:
🚇 17.42 Maltepe → Halkalı
🚇 18.10 Söğütlüçeşme → Halkalı
🚇 17.42 Halkalı → Pendik
🚇 18.05 Yenikapı → Pendik