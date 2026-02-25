Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Marmaray'da Ramazan düzenlemesi. İftar için ek seferler konuldu

25.02.2026 17:32

Son Güncelleme: 25.02.2026 17:36

Marmaray'da Ramazan düzenlemesi. İftar için ek seferler konuldu
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Ulaştırma Bakanlığı, iftar saatlerinde yaşanan yoğunluğa çözüm olarak Marmaray'da ek seferler konulduğunu duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri koydu. 

 

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada ek sefer saatleri paylaşıldı. 


Ek seferler ve saatleri şöyle: 


🚇 17.42 Maltepe → Halkalı

🚇 18.10 Söğütlüçeşme → Halkalı

🚇 17.42 Halkalı → Pendik

🚇 18.05 Yenikapı → Pendik   

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram