Marmaray'da intihar: 15 yaşındaki genç raylara atladı

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda 15 yaşında olduğu öğrenilen A.Ö. isimli genç kız, tren istasyonundan raylara atladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trenin altında kalan A.Ö., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede A.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

