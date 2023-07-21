Marmaray'da intihar girişimi

Marmaray'da saat 11.20'de intihar girişimi yaşandı.



Yenikapı istasyonunda gerçekleşen olayda Marmaray tarafından açıklama yapıldı.



Açıklamada, ""Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır. — Marmaray (@Marmaraytcdd) July 21, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin