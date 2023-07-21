Marmaray'da intihar girişimi

Marmaray Yenikapı istasyonunda intihar girişimi yaşandı. Olay nedeniyle seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi.

Marmaray'da intihar girişimi

Marmaray'da saat 11.20'de intihar girişimi yaşandı.

Yenikapı istasyonunda gerçekleşen olayda Marmaray tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, ""Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

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