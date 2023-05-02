Marmaray'da intihar girişimi

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar girişimi gerçekleşti.
Saat 08.23'te gerçekleşen olay nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı ifade edildi.
Marmaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Sayın yolcularımız; Saat 08:23’te Yenikapı’da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır."
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) May 2, 2023
Saat 08:23’te Yenikapı’da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır.