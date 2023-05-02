Marmaray'da intihar girişimi

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar girişimi gerçekleşti.

Saat 08.23'te gerçekleşen olay nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı ifade edildi.

Marmaray'dan yapılan açıklama şöyle:



"Sayın yolcularımız; Saat 08:23’te Yenikapı’da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır."

