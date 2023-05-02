Marmaray'da intihar girişimi

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar girişimi nedeniyle seferlerin tek hattan ve gecikmeli olarak yapıldığı açıklandı.

Marmaray'da intihar girişimi

'ın Yenikapı istasyonunda intihar girişimi gerçekleşti.

Saat 08.23'te gerçekleşen olay nedeniyle seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı ifade edildi.

Marmaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Sayın yolcularımız; Saat 08:23’te Yenikapı’da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır."

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