Marmaray'da intihar! Raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti

Marmaray'ın Bostancı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak hayatını kaybetti. Olay nedeniyle Marmaray seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Marmaray'da intihar! Raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti

Bostancı istasyonunda kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Gebze istikametine giden trenin önüne atladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

SEFERLER DURDURULDU

Kaza nedeniyle Gebze istikametinde tren seferleri kısa süre durdurulurken cenazenin çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.

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