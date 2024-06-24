Marmaray’da kavga: Hakaret ve küfürler havada uçuştu

Marmaray’da yolculuk yapan iki kişi, bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Hakaret ve küfürlerin havada uçuştuğu kavga, diğer yolcular tarafından ayrıldı. Yaşananlar, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmaray’da kavga: Hakaret ve küfürler havada uçuştu

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’da iki kişi bilinmeyen bir sebeple birbirine girdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe’de yaşandı.

İddiaya göre, yolculuk yapan iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.

Marmaray’da kavga: Hakaret ve küfürler havada uçuştu - 1

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada kadınlar birbirlerine saldırmaya çalıştı.

Diğer yolcular duruma müdahale etti.

eden kadınlardan birinin ’dan inmesiyle kavga sonlandı.

İkili arasındaki kavga başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde kadınlardan birbirine saldırmaya çalıştığı, küfür ettikleri, kadınlardan birinin yanında bulunan çocuğun korkarak ağladığı yer alıyor.

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