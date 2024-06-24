Marmaray’da kavga: Hakaret ve küfürler havada uçuştu

Marmaray’da iki kişi bilinmeyen bir sebeple birbirine girdi.



Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Maltepe’de yaşandı.



İddiaya göre, yolculuk yapan iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



İkili arasındaki tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.

