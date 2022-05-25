Marmaray'da 'taciz' kavgası

Marmaray'da bir kişinin kadınların fotoğrafını çektiği iddiası nedeniyle arbede yaşandı.



Olay dün saat 17.00 sıralarında Gebze - Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde Üsküdar İstasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre yabancı uyruklu kişi, Marmaray’da yolculuk yapan kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı.



Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterdi.

Bunun üzerine bağrışmaların yaşanması üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi. Yolculuk yapan diğer kadınlar da zanlıya tepki göstererek fotoğrafları silmesini istedi.

Kısa süreli arbedenin ardından zanlı trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti.