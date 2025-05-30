Marmaray'da yumruklu kavga: Çocuklarının yanında saldırdılar

Maltepe'de Marmaray Süreyya Plajı durağında meydana gelen olayda, İddiaya göre; iki çocuğuyla Marmaray'a binen bir kişi, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi.

Taraflar arasında çıkan tartışmaya bir süre sonra başka bir kişi daha dahil oldu. Çıkan arbedede konuya sonradan dahil olan kişi, iki çocuklu adamın yüzüne yumruk attı.