Marmaray'da teknik arıza: Seferler 4 saat aksadı
İstanbul'un önemli ulaşım araçlarından Marmaray'da teknik bir arıza yaşandı. Seferler, arıza nedeniyle yaklaşık 4 saat aksadı.
Marmaray'ın Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasındaki enerji sistemlerinde saat 09.25'te teknik bir arıza gerçekleşti.
Bu nedenle seferlerde gecikmeler oluştu.
İstasyonlarda ve trenlerde yoğunluk yaşandı.
Yaklaşık 4 saatlik aksamadan sonra seferler çift hattan işlemeye başladı.
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