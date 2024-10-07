Marmaray'da teknik arıza: Seferler 4 saat aksadı

İstanbul'un önemli ulaşım araçlarından Marmaray'da teknik bir arıza yaşandı. Seferler, arıza nedeniyle yaklaşık 4 saat aksadı.

Marmaray'da teknik arıza: Seferler 4 saat aksadı

'ın Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasındaki enerji sistemlerinde saat 09.25'te teknik bir arıza gerçekleşti.

Bu nedenle seferlerde gecikmeler oluştu.

İstasyonlarda ve trenlerde yoğunluk yaşandı.

Yaklaşık 4 saatlik aksamadan sonra seferler çift hattan işlemeye başladı.

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