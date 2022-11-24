Marmaray'da teknik arıza ve seferlerde gecikme

Marmaray'da teknik arıza yaşanırken Gebze-Erenköy hattı seferleri ise gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.



Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Halkalı-Göztepe durakları arasında seferlerin teknik bir aksamadan dolayı yapılamadığı belirtildi.



Öte yandan Gebze-Erenköy arasındaki hattın ise gecikmeli olarak gerçekleştirildiği duyurdu.



Sosyal medyadan yapılan duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı:



"Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta,

Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir.

Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. — Marmaray (@Marmaraytcdd) November 24, 2022