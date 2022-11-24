Marmaray'da teknik arıza ve seferlerde gecikme

Marmaray'da teknik arıza yaşanırken Gebze-Erenköy hattı seferleri ise gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Halkalı-Göztepe durakları arasında seferlerin teknik bir aksamadan dolayı yapılamadığı belirtildi.
Öte yandan Gebze-Erenköy arasındaki hattın ise gecikmeli olarak gerçekleştirildiği duyurdu.
Sosyal medyadan yapılan duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı:
"Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."
Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta,— Marmaray (@Marmaraytcdd) November 24, 2022
Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir.
Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.