Marmaray'da teknik arıza ve seferlerde gecikme

Marmaray'ın Halkalı-Göztepe seferlerinin yapılamadığı duyuruldu. Öte yandan Gebze-Erenköy arasında da seferlerde gecikme yaşandığı belirtildi.

Marmaray'da teknik arıza ve seferlerde gecikme

'da teknik arıza yaşanırken Gebze-Erenköy hattı seferleri ise gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.

Marmaray'ın hesabından yapılan açıklamaya göre, Halkalı-Göztepe durakları arasında seferlerin teknik bir aksamadan dolayı yapılamadığı belirtildi.

Öte yandan Gebze-Erenköy arasındaki hattın ise gecikmeli olarak gerçekleştirildiği duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...