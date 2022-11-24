Marmaray'da teknik arıza ve seferlerde gecikme yaşandı

Marmaray'daki meydana gelen teknik arıza ve seferlerdeki aksama peronlarda kalabalığa neden oldu. Yapılan son açıklamaya göre, seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Marmaray'da teknik arıza ve seferlerde gecikme yaşandı

Bugün sabah saatlerinde ’da meydana gelen teknik bir aksama nedeniyle bazı duraklarda seferle yapılamadı.

Halkalı-Göztepe durakları arasında seferler bir süreliğine yapılamazken, Gebze-Erenköy durakları arasında ise gecikmeli olarak yapıldı. Aksama, Marmaray duraklarında ve peronlarda kalabalıklığa neden oldu.

Marmaray'da teknik arıza ve seferlerde gecikme yaşandı - 1

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yapılan son açıklamada ise; "Sayın yolcularımız; #Marmaray seferlerine aktarmasız ve aralıksız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz." denildi.

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