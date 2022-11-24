Marmaray'da teknik arıza ve seferlerde gecikme yaşandı

Bugün sabah saatlerinde Marmaray’da meydana gelen teknik bir aksama nedeniyle bazı duraklarda seferle yapılamadı.

Halkalı-Göztepe durakları arasında seferler bir süreliğine yapılamazken, Gebze-Erenköy durakları arasında ise gecikmeli olarak yapıldı. Aksama, Marmaray duraklarında ve peronlarda kalabalıklığa neden oldu.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yapılan son açıklamada ise; "Sayın yolcularımız; #Marmaray seferlerine aktarmasız ve aralıksız devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz." denildi.