Marmaray'da yolcunun burnunu kıran kişi tutuklandı

Tartışma sırasında trende bulunan E.D. (50), D.E.’yi dövdü. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

KAVGA DURAKTA DA SÜRDÜ Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, kavgaya burada da devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavgada dövülen D.E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

D.E.'nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçuyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

TARAFLARIN İFADELERİ

Gözaltına alınan şüpheli E.D. ifadesinde, müştekinin trendeki bir kadına bağırması üzerine tartıştıklarını, yaşananlardan pişman olduğunu söyledi.

Şüpheli İ.A. ise müşteki D.E. ile kavga eden şüpheli E.D.'yi ayırdığı sırada, D.E'nin kendisini iteklemesi nedeniyle kavgaya dahil olduğunu savundu.

Müşteki D.E. ifadesinde, trende bir kadını yol vermediği için uyardığı esnada, bir erkek yolcunun "Neden bayana bağırıyorsun?" diyerek kendisini dövdüğünü sonra da kaçtığını anlattı.

Daha sonra başka bir erkek yolcu ile aralarında tartışma çıktığını aktaran D.E., hakaret ve tehdide uğradığını belirterek şikayetçi oldu.