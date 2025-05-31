Marmaray'da yumruklu kavga: Çocuklarının yanında saldırdılar

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Marmaray'daki saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan E.D. (50), D.E.’yi dövdü. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü.

KAVGA DURAKTA DA SÜRDÜ



Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, kavgaya burada da devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Taraflar durakta da birbirine girdi.