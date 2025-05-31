Marmaray'da yumruklu kavga: Çocuklarının yanında saldırdılar
İstanbul Maltepe'de iki çocuğuyla Marmaray'a binen bir kişi ile diğer yolcular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Dövülen adamın burnunun kırıldığı öğrenildi.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde Marmaray'daki saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında trende bulunan E.D. (50), D.E.’yi dövdü. Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü.
KAVGA DURAKTA DA SÜRDÜ
Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, kavgaya burada da devam etti. Yaşanan olayda korkan çocukları ise duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavgada dövülen D.E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
D.E.'nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı.
Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. ise "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
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