Marmaray'daki bıçaklı vahşette karar belli oldu

"BÖBREĞİMİ SATARIM"

Sanık Çetin Aktay mahkemede yaptığı savunmasında, "Gülhan ile bir ilişki durumu yok dediler. 2019’dan beri aynı yerde çalışıyorduk." dedi.

Tahliyesini isteyip, "Ben maddi ve manevi elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Evim ve arabam var, onları satmaya hazırım. İsterse böbreğimi satarım." ifadesini kullanan Aktay, bıçakla saldırdığı kadından da kendisini affetmesini istedi.