Marmaray'daki bıçaklı vahşette karar belli oldu
Kadıköy'deki Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi Gülhan Karaderili'ye saldırarak ağır yaralanmasına neden olan Çetin Aktay'ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme Aktay'ı 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Göztepe Marmaray İstasyonu’nda geçen yıl 15 Mart günü güvenlik görevlisi Gülhan Karaderili’ye bıçakla saldıran temizlik görevlisi Çetin Aktay’ın yargılandığı davada karar duruşması görüldü.
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, mağdur Gülhan Karaderili, müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Tutuklu sanık Çetin Aktay SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı.
Duruşmada söz verilen mağdur Gülhan Karaderili, "Şikayetim sonuna kadar geçerlidir." dedi.
"BÖBREĞİMİ SATARIM"
Sanık Çetin Aktay mahkemede yaptığı savunmasında, "Gülhan ile bir ilişki durumu yok dediler. 2019’dan beri aynı yerde çalışıyorduk." dedi.
Tahliyesini isteyip, "Ben maddi ve manevi elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Evim ve arabam var, onları satmaya hazırım. İsterse böbreğimi satarım." ifadesini kullanan Aktay, bıçakla saldırdığı kadından da kendisini affetmesini istedi.
21 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çetin Aktay’ı tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Aktay'ın, ısrarlı takip suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, geçen yıl 15 Mart'ta Kadıköy'de, Göztepe Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi.
36 yaşındaki temizlik görevlisi Çetin Akay, iki senedir aynı bölgede çalıştığı istasyonun güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli'ye bıçakla saldırdı.
Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Gülhan Karadereli'ye 40 dikiş atıldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli Çetin Aktay ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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