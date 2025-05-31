Marmaray'daki saldırgan tutuklandı

Marmaray'da dün saat 16.45 sıralarında iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

TUTUKLANDI

Baba D.E.'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen İ.A. serbest bırakıldı.



Diğer şüpheli E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçuyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

TARAFLARIN İFADELERİ

Gözaltına alınan şüpheli E.D. ifadesinde, müştekinin trendeki bir kadına bağırması üzerine tartıştıklarını, yaşananlardan pişman olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARI FARK ETMEDİM"

E.D. "Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Çocukları fark etmedim. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur. Bir anlık heyecanla yaşandı. Ben şahsa bir kere vurdum." dedi.

Şüpheli İ.A. ise müşteki D.E. ile kavga eden şüpheli E.D.'yi ayırdığı sırada, D.E.'nin kendisini iteklemesi nedeniyle kavgaya dahil olduğunu savundu.

Müşteki D.E. ifadesinde, trende bir kadını yol vermediği için uyardığı esnada, bir erkek yolcunun "Neden bayana bağırıyorsun?" diyerek kendisini dövdüğünü sonra da kaçtığını anlattı.

Daha sonra başka bir erkek yolcu ile aralarında tartışma çıktığını aktaran D.E., hakaret ve tehdide uğradığını belirterek şikayetçi oldu.