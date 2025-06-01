Marmaray'dan sonra şimdi de Maltepe! Çocuklarının yanında hakaret etti, telefonu yüzüne fırlattı

Olay, Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturan kadın sürücü, beklediği sırada arkasındaki aracın sürücüsü art arda kornaya bastı, el kol hareketleri yaptı.



TELEFONU YÜZÜNE FIRLATTI



Ardından aracından inerek kadın sürücünün yanına geldi, bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Kadının elindeki telefonu alan saldırgan daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlattı.



O anlar saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadının yanında bulunan 2 çocuğun da olay sırasında panik yaşadığı görüldü.



MARMARAY'DAKİ DARP ÇOK KONUŞULDU



Geçtiğimiz günlerde Marmaray'da tartışma sonrası yanında çocukları da olan adama yumruklu saldırı olayı konuşulmuştu.