Marmaris açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmaris açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre; saat 10.29'da 'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 55,57 kilometre mesafedeki deprem, yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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