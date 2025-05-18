Marmaris açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre; saat 10.29'da Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 55,57 kilometre mesafedeki deprem, yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldi.