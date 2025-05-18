Marmaris açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre; saat 10.29'da Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesine 55,57 kilometre mesafedeki deprem, yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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