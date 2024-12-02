Marmaris açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 14'ü çocuk 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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