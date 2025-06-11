Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Marmaris açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde sekiz kişi bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında makinesi devre dışı kalan ve içerisinde sekiz kişi bulunan 22 metre boyundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kumlubük Koyu'na emniyetle yanaştırıldı.

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