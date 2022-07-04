Marmaris Belediyesi'nden köpek balığı açıklaması: Aslında Akdeniz Zarganası

Sosyal medyaya düşen görüntülerde halk plajında köpek balığı sanılan bir canlıya paspas sopasıyla müdahale ediliyordu. Marmaris Belediyesi görüntülerdeki balığın Akdeniz Zarganası türündeki zararsız bir hayvan olduğunu açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 04.07.2022 - 17:57

Marmaris Belediyesi'nden köpek balığı açıklaması: Aslında Akdeniz Zarganası

Sosyal medyaya düşen görüntüler 'nın Belediyesi'ni açıklamaya yapmaya zorladı. 

Viral olan videoda birkaç kişi halk plajında insanların arasında gezen bir balığa paspas sopasıyla müdahale ediyor. Bir kısmı görülen hayvan aldığı darbelerden sonra sahilden uzaklaşıyor. 

Marmaris Belediyesi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda söz konusu canlının köpek balığı olmadığı belirtildi. 

Belediye'den yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: 

Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur.

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