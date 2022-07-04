Marmaris Belediyesi'nden köpek balığı açıklaması: Aslında Akdeniz Zarganası

Sosyal medyaya düşen görüntüler Muğla'nın Marmaris Belediyesi'ni açıklamaya yapmaya zorladı.

Viral olan videoda birkaç kişi halk plajında insanların arasında gezen bir balığa paspas sopasıyla müdahale ediyor. Bir kısmı görülen hayvan aldığı darbelerden sonra sahilden uzaklaşıyor.

Marmaris Belediyesi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda söz konusu canlının köpek balığı olmadığı belirtildi.

Belediye'den yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: